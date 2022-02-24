Москва, , 15:55 — REGNUM Каждый молодой человек обязан пройти службу в армии, уверены 56% жителей России. 41% считают, что это дело личного выбора. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Престиж военнослужащего в обществе оценивают как высокий 53% опрошенных, как низкий — 19%. Положение дел в российской армии назвали хорошим 45% граждан, удовлетворительным — 25%, плохим — 8%.

По мнению 49%, в армии должны служить по большей части или только контрактники, по мнению 16%, только призывники. 26% полагают, что в армии должно быть поровну тех и других.

Поквартирный опрос проведен 12−13 февраля 2022 года в 104 населенных пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство мужчин (83%), отслуживших по срочному призыву, считает, что армия не помешала их карьере.

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