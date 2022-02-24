Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге усилили контроль над безопасностью на водоёмах города в связи с риском обломки льда. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Gov.spb.ru Ледокол «Невская Застава»

Поручение по усилению контроля инициировал губернатор Петербурга Александр Беглов. Вдоль береговой линий осуществляется патрулирование, а оперативные службы в режиме реального времени следят за ситуацией на льду. На принятие этих мер в свою очередь повлияли погодные условия в городе.

«Резкие перепады температур многократно снизили прочность ледового покрова на городских водоёмах и в Финском заливе. Выход на лёд стал опасен. Спасатели усиливают патрулирование водных объектов», — заявил Александр Беглов.

Особый контроль будет осуществлён над реками и каналами в центре Петербурга. Для этих мер в городе имеется специальная техника, характеристики и габариты которой позволяют передвигаться по узким каналам и под низкими мостами.

Бороться со скоплениями льда и предотвращать заторы на Неве будет ледокол «Невская застава».

Отметим, что согласно официальному графику в Петербурге, sk разрешён выход на лёд некоторых водоёмов до 14 марта 2022 года. Однако погодные условия могут скорректировать эти сроки.