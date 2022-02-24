Тирасполь, , 16:00 — REGNUM В Приднестровье для военнослужащих Оперативной группы российских войск провели учения. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Российские миротворцы в Приднестровье Mil.ru

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«В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил», — сообщили в пресс-службе.

По данным военного ведомства, миротворцы отработали принудительную остановку транспорта с помощью спецсредства «Ёж». Кроме того, по легенде учений, условный противник в машинах открывал огонь.

Сообщается, что учения прошли успешно, миротворцы предотвратили «правонарушение».

Стоит отметить, что в Приднестровье, несмотря на обострение ситуации в соседней Украине, не стали вводить режим чрезвычайной ситуации.

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