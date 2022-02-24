Пушкин, Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник «Царское Село» получил от Министерства культуры РФ 90 конфискованных и обращенных судебными решениями в государственную собственность предметов XIX—XX веков, признанными культурными ценностями. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе Минкульта.

Culture.gov.ru ГМЗ «Царское Село» получил 90 конфискованных культурных ценностей

В списке переданных предметов — оружие, печатные издания, предметы декоративно-прикладного искусства. Несколько изделий имеют французское происхождение, например, керосиновая лампа конца XIX — начала XX века, настольное украшение «Цапля» и грелка 1890−1910 годов.

Особую культурную ценность представляет издание 1892 года — энциклопедического словаря Фридриха Арнольда Брокгауза и Ильи Ефрона. В универсальной энциклопедии на русском языке большое внимание уделяется вопросам, относящимся к истории, географии и культуре России. Для работы над изданием были привлечены многие выдающиеся ученые и философы того времени.

«Этот энциклопедический словарь входил в состав Царскосельской императорской библиотеки, но был утрачен во время Великой Отечественной войны. Теперь книги будут выставлены в личных комнатах семьи Николая II в Александровском дворце», — отметили в министерстве.

Отметим, что культурные ценности будут храниться в фондах музеев и участвовать в различных экспозициях и временных выставках.