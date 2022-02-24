Ульяновск, , 15:48 — REGNUM В Ульяновской области для качественного обслуживания жилищного фонда, в том числе невыгодного бизнесу, планируют создать региональную управляющую компанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дома Марина Каширская © ИА REGNUM

В рамках обсуждения работы управляющих компаний (УК), в том числе по уборке снега, поднят вопрос о создании областной управляющей компании. Власти заявляют, что данная организация возьмёт на баланс все проблемные многоквартирные дома. Чтобы определить точное количество таких домов, в районах и городах Ульяновской области проведут мониторинг жилищного фонда.

Глава агентства государственного строительного и жилищного надзора Марина Симунова поясняет, что создание региональной УК поможет снять вопросы с обслуживанием малоэтажных домов, которые причисляются к экономически невыгодному жилищному фонду. Как правило, это дома с непосредственным управлением и зачастую здесь не проводятся даже обязательные работы — в частности, уборка территории, очистка кровель от наледи, обследование систем инженерной коммуникации.

По данным властей, ни одной управляющей компании нет в пяти районах Ульяновской области: Базарносызганском, Новоспасском, Радищевском, Старокулаткинском и Тереньгульском. Всего в непосредственном управлении собственников находятся свыше 1,2 тыс. домов, в том числе в Ульяновске — 407, в Димитровграде — 115.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских выступил за системное решение содержания домов и придомовых территорий. Он отмети, что в регионе есть «брошенные многоквартирные дома, которыми тоже нужно заниматься».

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