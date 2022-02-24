Симферополь, , 15:47 — REGNUM Запасов автомобильного топлива на территории Республики Крым достаточно, его дефицита нет. Об этом заявил 24 февраля министр топлива и энергетики Республики Крыма Игорь Коринь, сообщили в пресс-службе регправительства.

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Информация об отсутствии топлива на крымских автозаправочных станциях не подтверждается ввиду того, что проработано с компаниями-поставщиками и теми компаниями, которые реализовывают топливо на полуострове. Запасов достаточно, на сегодняшний день все заправки обеспечены. В Республике Крым нет проблем с топливом», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует режим повышенной готовности. Временно приостановлена работа симферопольского аэропорта. Выехать из Крыма можно на автобусах, железнодорожным транспортом, а также на личном транспорте.