Симферополь, 24 февраля 2022, 15:47 — REGNUM Запасов автомобильного топлива на территории Республики Крым достаточно, его дефицита нет. Об этом заявил 24 февраля министр топлива и энергетики Республики Крыма Игорь Коринь, сообщили в пресс-службе регправительства.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона действует режим повышенной готовности. Временно приостановлена работа симферопольского аэропорта. Выехать из Крыма можно на автобусах, железнодорожным транспортом, а также на личном транспорте.