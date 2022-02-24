Душанбе, 24 февраля 2022, 15:45 — REGNUM Таджикистан экспортировал в Афганистан электроэнергию в январе текущего года на сумму более 2,9 миллионов долларов.
Об этом сообщает Азия Плюс со ссылкой на Агентство по статистике при президенте Таджикистана.
«Это на 27,6% (на $1,1 млн) меньше по сравнению с январем 2021 года», — сообщает издание.
Издание сообщает, что с начала апреля ежесуточный объем поставок в Афганистан увеличится до 400 МВт. «Также с наступлением весны начнется экспорт таджикского электричества в Узбекистан», говорится в публикации.