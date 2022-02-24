Владимир, , 15:45 — REGNUM Во Владимирской области ждут прибытия 1,5 тыс. жителей Донбасса, которые экстренно эвакуировались в Российскую Федерацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подготовлен 21 пункт временного размещения граждан — организации областного подчинения, муниципальные общежития и социальные учреждения. В пунктах созданы необходимые бытовые условия, организовано питание, сбор гуманитарной помощи. Там же беженцы смогут оформить лицевые счета для получения единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ.

К подготовке встречи вынужденных переселенцев подключились волонтёры акции взаимопомощи «Мы вместе». На базе комплексных центров социального обслуживания населения Владимирской области открыты пункты приёма гуманитарной помощи. Собранные предметы первой необходимости, детские игрушки, канцтовары волонтёры доставят беженцам.