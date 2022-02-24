Ульяновск, , 15:44 — REGNUM В Ульяновской области инициированы процедуры отзыва лицензий у управляющих компаний (УК), которые не справляются с работой по уборке территорий от снега. На особом контроле властей также УК, на которых жалуются чаще всего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сугробы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вопрос уборки территорий от снега поднимается не в первый раз на уровне правительства. На этот раз власти обсудили ситуацию с отзывом лицензий у тех УК, которые не справляются с данной работой. По итогам заседания было отмечено, что лицензионной комиссией принято решение об обращении регионального агентства государственного строительного и жилищного надзора в Арбитражный суд Ульяновской области об аннулировании лицензии у шести управляющих организаций.

В релизе также сообщается, что в настоящее время среди потенциальных претендентов на отзыв лицензии — девять «управляек». Уточняется, что «поступают многочисленные жалобы от жителей» на качество их работы.

Напомним, что в 2021 году в Ульяновской области по решению суда прекращена лицензионная деятельность девяти управляющих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что нужно лишать лицензии управляющие компании, которые получили предостережения и всё равно не справляются с обязанностями. По его словам, «нечего с ними нянчиться».