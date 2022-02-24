Чапаевск, Самарская область, 24 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. 192 многоквартирных жилых домов и 18 социально-значимых объектов остались без теплоснабжения из-за коммунальной аварии на газопроводе в г. Чапаевске. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Авария на теплотрассе в Барнауле. Март 2016 года

Сообщается, что днем 24 февраля 2022 года на ул. Лермонтова, 1 в г. Чапаевске произошло повреждение подземного газопровода высокого давления. В итоге была нарушена работа котельной. Без тепла остались 192 многоквартирных и 20 частных жилых домов, а также 18 социально-значимых объектов.

Сейчас специалисты устраняют порыв. Прокуратура г. Чапаевска контролирует ситуацию по устранению этой коммунальной аварии. По данному факту организована проверка. По ее итогам будет решатся вопрос о мерах прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.

Сообщается, что в настоящее время работа котельной восстановлена, в многоквартирные дома и социальные объекты возобновлена подача тепла. Работы по восстановлению газопровода, снабжающего частные дома, продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре из-за коммунальной аварии затопило улицу.