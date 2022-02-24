Москва, , 15:41 — REGNUM Стресс для российских фондовых бирж 24 февраля из-за специальной военной операции в Донбассе далеко не первый. Были уже и война 2008 года, и присоединение Крыма, и всяческие и разнообразные санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

«На текущий момент российская экономика и финансовая система значительно в меньшей степени зависят от Запада, так что и стабилизация и восстановление произойдут быстрее.

Наверное, для российского, да и мирового финансового рынка было бы меньшим стрессом, если боевые действия начались бы в выходные дни. Это бы уберегло многих участников рынка от скоропалительных действий на фоне паники.

Поскольку именно в такой ситуации больше всего шансов совершить ошибку. Однако, видимо, решение о непосредственном начале операции принималось экстренно, так что даже ЦБ РФ не сразу принял меры для стабилизации ситуации.

Тем не менее, сейчас ситуация уже берется под контроль, у российского регулятора достаточно инструментов и финансовых ресурсов для того, чтобы помещать паникерам и спекулянтам нанести серьезный урон финансовой системе и экономике. Эти инструменты уже задействованы, дальше ситуация будет стабилизироваться.

Оптимальным развитием событий было бы быстрое завершение активной фазы боевых действий и достижение некоего мирного решения.

Тем не менее, в целом мировые рынки ожидают ещё серьезные стрессы, связанные с долгосрочным ужесточением монетарной политики ведущими центробанками.

Дешеветь будут не только откровенно раздутые финансовые пузыри, но и вполне дееспособные компании, которые вне зависимости от конъюнктуры будут приносить устойчивую прибыль.

Это всем еще предстоит пережить, и выпустив сейчас часть спекулятивного «пара» российский рынок акций обеспечил себе большую устойчивость в будущем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на российский рынок 24 февраля пришла настоящая паника. Больше остальных досталось активам РФ.

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