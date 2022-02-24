Москва, , 15:47 — REGNUM Генштаб Украины потерял контроль над группировками войск. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, всего лишь за несколько часов с момента начала операции Россия сумела решить целый ряд стратегических задач.

«Что касается фазы, которая завершилась сейчас, в течение первых часов после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Решены следующие важные задачи: Генштаб Украины лишен возможности централизованного управления группировками войск. То есть потеряно управление. Выведена из строя вся военная инфраструктура Украины в части, касающейся военных аэродромов, которые больше не функционируют, уничтожены все объекты системы ПВО, включая РЛС-системы контроля воздушного пространства», — сказал Коротченко.

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