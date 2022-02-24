Салехард, , 15:41 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 24 февраля за сутки госпитализировано 40 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 676 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за сутки 1913 ямальцев. Заразились коронавирусом 972 человека — на 68 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 44 вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 24 февраля зарегистрировано 119 230 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 90 494 человека, 1005 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

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