Москва, 24 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета по просвещению Госдумы РФ по просвещению, правозащитник и общественный деятель, Яна Лантратова (СРЗП) рассказала 24 февраля, почему она поддержала решение президента России Владимира Путина о признании ДНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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"Мы поддержали решение нашего президента. В данной ситуации, когда отношения обострились до предела, действовать требовалось безотлагательно и решительно. Важно осознавать, что значит для страны и мира в данном случае решающий голос депутатов. Это колоссальная ответственность и я готова ответить за свое решение, которое может кому-то не нравиться», — сказала она.

Также Лантратова добавила, что такое решение является колоссальной ответственностью, которая может кому-то не нравиться и за которую она готова отвечать и отметила, что она понимает, что этим действием российские власти спасли жизни людей Донбасса, обеспечили им необходимую защиту, остановили убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры, направленное уничтожение России.

Кроме того, общественный деятель напомнила, что несколько лет назад Киев внес ее в список террористов за поддержку независимости республик Донбасса, и указала, что в настоящее время ею открыты пункты сбора гуманитарной помощи и запущена телефонная линия, чтобы узнать, чем на данном этапе можно помочь этим людям.

«Обещала помочь очень многим и выполню своё обещание, поэтому у меня нет времени проводить шоппинг в Милане, отдыхать в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене», — также отметила Лантратова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейсы авиакомпании «Ямал» в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, были отменены.