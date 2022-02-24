Архангельск, , 15:39 — REGNUM В Архангельской области ковид-вакцинацию завершили более 507 тысяч человек, среди них 32 несовершеннолетних, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Первый этап вакцинации прошли 529 666 жителей региона, в том числе 311 подростков. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 507 587 человек, в том числе 32 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки госпитализировали 78 ковид-пациентов.