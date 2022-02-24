Стокгольм, , 15:47 — REGNUM Один из крупнейших атомных гигантов в Европе Vattenfall прекращает закупку ядерного топлива из России для своих реакторов. Это произошло после того, как Вооруженные силы России начали войну в Украине, пишет шведская новостная служба SVT Nyheter.

Атомная электростанция Pixabay.com

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24 февраля в Vattenfall сообщили, что запланированные закупки российского ядерного топлива также не будут реализованы. Государственная шведская компания Vattenfall не будет закупать топливо из России для крупнейшей АЭС в Швеции, расположенной в Рингхальсе, как планировалось ранее.

«Поставки из России на атомные электростанции Vattenfall не будут осуществляться до дальнейшего уведомления. Мы также пока не будем делать никаких новых закупок из России для наших атомных электростанций», — говорится на сайте Vattenfall.

Напомним, что боевые действия на Украине начались ранним утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал их «специальной военное операцией», а многие другие мировые лидеры обвинили России во вторжении и агрессии.