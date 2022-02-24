Бишкек, , 15:38 — REGNUM В парламенте Киргизии опасаются возникновения в республике продовольственного и топливного кризиса из-за событий, происходящих на Украине. Об этом заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании законодательного собрания сегодня, 24 февраля.

Бензин

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По его словам, в интернете много пишут о вооружённом конфликте между Украиной и Россией.

«Из-за этого завтра у нас могут резко подорожать бензин, дизтопливо, продукты питания и остальные товары», — сказал парламентарий.

Депутат призвал правительство Киргизии в экстренном порядке провести ревизию и представить в парламенте отчёт о том, сколько у республики имеется в резерве муки, пшеницы и горюче-смазочных материалов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании парламента Киргизии высказал опасения, что эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик беженцы могут составить серьёзную конкуренцию киргизским мигрантам на рынке труда в России.

основным поставщиком ГСМ в Киргизию является Россия, муки — Казахстан.