Бандунг, Индонезия, 24 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Провинция Западная Ява в Индонезии проведет форум мэров Urban 20 в рамках мероприятий саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Форум пройдет вечером 24 февраля в городе Бандунг.

На форуме обсудят три основных вопроса. Во-первых, создание новых рабочих мест, поддержка основных работников и массовое расширение обучения для облегчения справедливого перехода. Во-вторых, предоставление основных государственных услуг для всех жителей, поддержание справедливого общества и сильной экономики. В-третьих, перепланировка городских дорог и обеспечение чистого воздуха.

Губернатор провинции Ридван Камил предлагает молодому поколению воспользоваться импульсом председательства в G20. По его словам, в 2045 году Индонезия может стать одной из мировых экономических держав. В настоящее время Индонезия занимает 16-е место среди стран G20.

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