Стокгольм, 24 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Боевые истребители Gripen были переброшены для защиты границ Швеции. Об этом сообщили в Вооруженных силах Швеции в интервью газете DN в шведских вооруженных силах после начала боевых действий на Украине.

Шведский однодвигательный лёгкий истребитель SaabJAS-31 Gripen

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В военном ведомстве заявили, что в последние часы Вооруженные силы Швеции усилили боеготовность в связи с началом спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР. Поскольку ситуация выходит за рамки привычного хода событий, командование Вооруженных сил Швеции приняло решение оснастить истребители Gripen оружием, которое может сбивать другие самолеты.

«Мы делаем это, когда считаем, что это необходимо», — заявила изданию Тереза Фагерштедт, пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции.

О числе переброшенных самолетов не сообщается.