Салехард, 24 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Рейсы авиакомпании «Ямал» в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период с 24 февраля по 2 марта 2022 года, отменены. Об этом сообщает оперативный штаб Ямало-Ненецкого округа.

Yamal.aero Стюардессы авиакомпании «Ямал»

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Пассажиры отменённых рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или переоформить билеты на более поздние даты вылета в кассах и на сайте авиакомпании «Ямал».

В случае изменений авиакомпания дополнительно проинформирует пассажиров на своём сайте в разделе «Важные сообщения» и в официальном телеграм-канале t. me/yamal_airlines.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации Росавиации в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 3:45 мск 2 марта 2022 года.