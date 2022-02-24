Москва, 24 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Россия вправе уже не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского в качестве главы государства. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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«Ситуация, в которой оказался Владимир Зеленский оказалась аналогичной той, в которой оказался Михаил Саакашвили. Череда непрерывных военных провокаций привела к катастрофическим последствиям», — сказал эксперт.

По его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию целиком и полностью несет Зеленский.

«Ответственность несет персонально президент Зеленский. Для России он таковым уже не является, а является гражданином Украины Владимиром Зеленским, военным преступником, который, если попадет в руки российского правосудия, будет отвечать по российскому законодательству за совершенные им военные преступления», — отметил Коротченко.