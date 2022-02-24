Белгород, 24 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. По данным минздрава Белгородской области один человек госпитализирован в результате разрушений зданий 24 февраля в регионе.

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У пострадавшего осколочное ранение ноги.

Андрея Иконникова издание «По утренним случаям — было одно осколочное ранение, [человек] находится в медицинской организации. Не тяжёлая степень. Выбило окно и стеклом порезало ногу», — цитирует министра здравоохранения регионаиздание «Фонарь».

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти подтвердили шесть эпизодов разрушений зданий.