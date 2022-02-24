Ташкент, , 15:34 — REGNUM МИД Узбекистана заявил, что студентам вузов, находящихся в близлежащих к Украине регионах России, не о чем беспокоится.

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«Информируем граждан Республики Узбекистан, в том числе студентов вузов, находящихся в близлежащих к Украине регионах России, об отсутствии поводов и оснований для беспокойства», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Сообщается, что посольство республики в Москве, а также Генконсульство Узбекистана в Ростове-на-Дону находятся в тесном и постоянном контакте с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации.

«При возникновении каких-либо угроз для наших граждан, своевременно будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.