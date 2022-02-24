Минск, , 15:33 — REGNUM Минск готов дать адекватный ответ в соответствии со складывающейся обстановкой. Об этом 24 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ведомства отметил, что есть много индикаторов, по которым Минск отслеживает и анализирует, «будет ли как-то обстановка развиваться в более критическую сторону или всё же нет».

«И вот по этим индикаторам, по различным вариантам, которые мы просчитали, в том числе временным направлениям, мы делаем планы, про которые спрашиваем у главы государства. Они у нас есть, они поэтапные», — цитирует Sputnik Беларусь министра.

Хренин подчеркнул, что Минск планирует реагирование на действия западных оппонентов, особенно с западной, северо-западной границы.

«В зависимости от обстановки, что будет происходить, мы будет соответственно реагировать», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося у президента Белоруссии совещания министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что на южном направлении госграницы задачи выполняются в режиме мирного времени. При этом он подчеркнул, что ввиду обострения обстановки в Донбассе было очевидно: назревает нехорошее. Хренин также пояснил, что вооружённые Силы страны находятся в боевой готовности в пунктах постоянной дислокации.

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