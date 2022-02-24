Саратов, , 15:33 — REGNUM В Саратове снежная масса сошла с крыши дома и травмировала 83-летнюю женщину. По факту происшествия ведется доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следователь Sledcom.ru

Согласно публикации в СМИ, 23 февраля 83-летняя женщина пострадала в результате схода снежной массы предположительно с крыши дома №35 по Ново-Астраханскому шоссе. Обстоятельства инцидента, а также действия (бездействия) лиц, ответственных на уборку снега и наледи с крыш, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 23 февраля в результате схода снега предположительно с крыши одного из домов по проспекту 50 лет Октября в Саратове получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа 47-летняя женщина.

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