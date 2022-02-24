Бишкек, 24 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. У посольства России в столице Киргизии сегодня, 24 февраля, несколько гражданских активистов устроили пикет в поддержку Украины.

Украина

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Первоначально на митинг пришла только одна пожилая женщина, которая держала в руках плакат со словом «Украина». Затем количество участников увеличилось, но в итоге всё равно не превысило десяти человек.

Пикетчики заявили, что своей акцией они хотят «показать солидарность украинскому народу».

Впоследствии участники пикета пожаловались на «неизвестных, которые вырвали у них плакаты из рук и убежали».

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