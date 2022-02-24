Архангельск, , 15:32 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 925 носителей коронавируса, 78 человек были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 230 архангелогородцев, 181 житель Котласа, 125 северодвинцев. Случаи заражения инфекцией выявлены также в Няндомском, Коношском, Котласском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки выявили 132 998 носителей коронавируса, скончались 762 ковид-пациента.