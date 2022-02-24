Тунис, 24 февраля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Студенты из Туниса, обучающиеся на территории Украины, осудили правительство страны за то, что оно не предприняло мер по их эвакуации из страны.

Флаг Туниса

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Как сообщает Babnet, студенты и тунисская диаспора неоднократно обращались в посольство и МИД страны с просьбой об эвакуации, однако эти просьбы были проигнорированы. Студенты заявили, что с ними и с их семьями никто не связался, а сами они не могут покинуть страну из-за высоких цен на авиабилеты.

По данным издания, утром 24 февраля десятки студентов дозвонились до прямого эфира местных радиостанций и обратились к властям с просьбой о срочной эвакуации. С их слов, большинство представителей тунисской диаспоры проживают в городе Днепр (Днепропетровск) и опасаются прихода боевых действий в этот регион.