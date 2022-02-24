Кишинёв, 24 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Высший совет безопасности Молдавии рекомендовал закрыть воздушное пространство республики в связи с обострением ситуации на Украине. Об этом 24 февраля сообщила министр МВД Анна Ревенко на брифинге.

Airport.md Аэропорт Кишинева

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Позже эту информацию подтвердил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

«Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто», — сообщил Спыну.

Рейсы, которые следуют в Молдавию, направят в другие аэропорты.

Напомним, в Молдавии также ввели чрезвычайное положение. В страну начали прибывать украинские граждане.