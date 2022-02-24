Москва, 24 февраля 2022, 15:30 — REGNUM Российские здравоохранение и образование будут теми сферами деятельности, которые покажут слабую динамику роста заработных плат в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
«В тренде будут востребованные, но не обеспеченные кадрами инженерные специальности, особенно в секторе экономики замкнутого цикла, перевозки, — сказала Лебединская. — Антирекордсменами в приросте оплаты труда, возможно, будут работники гостиничных предприятий, сотрудники, чья деятельность связана с производством одежды. Возможно, мы увидим слабую динамику по здравоохранению и образованию, так как оплата труда бюджетников привязана к МРОТ, который корректируется не настолько быстро».
При этом она отметила, что в РФ достаточно быстро растёт оплата труда сотрудников, чья деятельность связана с ремонтом автотранспортных средств. Кроме того, стабильно высокие темпы прироста оплаты труда показывают добывающие предприятия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в структуре заработных плат, увеличится доля их «белой» части.
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