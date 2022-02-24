Москва, 24 февраля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Российские здравоохранение и образование будут теми сферами деятельности, которые покажут слабую динамику роста заработных плат в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ника Егорова Зарплата

«В тренде будут востребованные, но не обеспеченные кадрами инженерные специальности, особенно в секторе экономики замкнутого цикла, перевозки, — сказала Лебединская. — Антирекордсменами в приросте оплаты труда, возможно, будут работники гостиничных предприятий, сотрудники, чья деятельность связана с производством одежды. Возможно, мы увидим слабую динамику по здравоохранению и образованию, так как оплата труда бюджетников привязана к МРОТ, который корректируется не настолько быстро».

При этом она отметила, что в РФ достаточно быстро растёт оплата труда сотрудников, чья деятельность связана с ремонтом автотранспортных средств. Кроме того, стабильно высокие темпы прироста оплаты труда показывают добывающие предприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ в структуре заработных плат, увеличится доля их «белой» части.