Киев, , 15:29 — REGNUM Посольство Киргизии на Украине в настоящее время работает в штатном режиме, несмотря на складывающуюся в этой стране ситуацию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел республики сегодня, 24 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Внешнеполитическое ведомство порекомендовало киргизстанцам, находящимся на украинской территории, предпринять все необходимые меры личной безопасности.

Гражданам Киргизии, планирующим выехать на Украину, в МИДе настоятельно советуют воздержаться от поездки.

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