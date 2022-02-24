Донецк, , 15:29 — REGNUM В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков повреждены две линии электропередачи, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Отмечается, что в результате обстрелов в Донецке повреждены высоковольтная ЛЭП Смолянка — Скочинского и резервная ЛЭП Ясиноватая — ДБВТ — Раздольное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населённые пункты Белая Каменка и Минеральное в Донецкой Народной Республике подверглись обстрелу со стороны украинских силовиков.