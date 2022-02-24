Москва, , 15:28 — REGNUM В конце I квартала 2022 года в РФ будет наблюдаться рост цен более чем на 12%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала данные Минэкономразвития РФ о том, что годовая инфляции ускорилась до 8,84%.

Инфляция

«Нервозность на основных рынках, вызванная нестабильной геополитической обстановкой, сильно давит на российскую национальную валюту, — сказала Скрыль. — Слабый рубль — основная причина инфляционных процессов в России, так как импортная составляющая в затратах производителей и поставщиков достаточно велика. К тому же российские показатели инфляции — это производные от мировых цен, прежде всего на продовольственных рынках».

К этому, по словам Скрыль, можно добавить сбои в производственных и логистических цепочках, которые выражаются в увеличении расходов при опережающем росте спроса на товары и услуги.

«Весна 2022 года будет сопровождаться очередной волной инфляции и увеличением средних темпов инфляции на продовольственные и непродовольственные товары. По окончании первого квартала 2022 года мы можем наблюдать рост цен более чем на 12% ввиду повышенного спроса по причине инфляционных ожиданий потребителей, ослабления рубля, роста цен на энергоресурсы и высокой волатильности цен на мировых рынках», — предположила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России драйвером роста индекса потребительских цен становятся инфляционные ожидания, и ЦБ РФ не может ничего с ними сделать.

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