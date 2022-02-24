Москва, , 15:26 — REGNUM Военные действия и война — это всегда ужасно. Но она, как правило, неизбежна. Международное публичное право в классическом, прошловековом виде перестало функционировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и Партнёры», адвокат Александр Почуев.

«Система международного публичного права была построена на биполярности мироустройтсва после Второй мировой войны.

И эта система международного права, в центре которой была ООН, обеспечила человечеству почти вековое мирное существование без глобальных конфликтов.

Но человечество шагнуло в новую эру — сетевую. И теперь видно, что не только изменилось вооружение, но и поменялись методы ведения войны. Войны стала на 90% вестись на экономических, информационных и психологических полях сражений.

И то, что сейчас происходит на Украине является лишь вершиной айсберга. Что же делать простым гражданам в таких условиях?

Главное — сохранять спокойствие и делать своё дело. Как говорили древние — делай, что должен и будет то, что должно быть», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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