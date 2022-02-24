Пхеньян, , 15:23 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 23 февраля поздравительную телеграмму султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с Днём образования Брунея.

Он выразил уверенность в расширении и развитии двусторонних отношений, а также пожелал народу Брунея благосостояния и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину по случаю успешного проведениязимних Олимпийских игр в Пекине.

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