Пхеньян, 24 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 23 февраля поздравительную телеграмму султану Брунея Хассаналу Болкиаху. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу, правительство и народ страны с Днём образования Брунея.

Он выразил уверенность в расширении и развитии двусторонних отношений, а также пожелал народу Брунея благосостояния и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину по случаю успешного проведениязимних Олимпийских игр в Пекине.

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