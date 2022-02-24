Яковлевский городской округ, , 15:25 — REGNUM Завершаются работы по чистовой отделке инфекционного центра в селе Терновка Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе правительства региона.

Ковид-госпиталь в белгородской Терновке Https://belregion.ru

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Медучреждение строится как ковид-госпиталь с широким спектром оборудования и диагностики. Здесь запланированы операционные и реанимационные палаты. Рабочие уже обустроили системы вентиляции, отопления, электрики и медицинских газов, устанавливают мебель и современную медаппаратуру. На четырёх из семи блоках готовность составляет 100%, на остальных — 90%.

Ещё один инфекционный центр возводят в Старом Осколе — на стройплощадке завершены работы по монтажу каркаса и кровли, устройству наружных сетей электроснабжения и монтаж локальных очистных сооружений.