Новосибирск, , 15:23 — REGNUM В Новосибирской области наблюдается тенденция уменьшения числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в ходе брифинга оперштаба сегодня, 24 февраля, министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Количество вновь выявляемых случаев уменьшается. Это позитивная тенденция. 123 человека госпитализировано. Коечный фонд — 4550 коек. Свободный коечный фонд — более 30%», — уточнил министр.

Он отметил, что при сохранении тенденции уменьшения количества вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области будут принимать решение об обратном перепрофилировании медицинских учреждений.