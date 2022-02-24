Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Одно из гражданских судов, попавших под обстрел в Азовском море со стороны Вооруженных сил Украины, принадлежит петербургской компании и приписано к Санкт-Петербургу.

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Как сообщает 24 февраля издание «47 news», владелец и собственник нефтетанкера SVG-FLOT — петербургское ООО «Контур СПб». Судно приписано к порту Санкт-Петербург. В компании подтвердили, что SVG-FLOT действительно принадлежит компании и находится в Азовском море. Второе судно, попавшее под обстрел, Seraphim Sarovskiy приписано к порту Астрахани. Владельцем сухогруза является ООО «Речмортранс».

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщало, что 11:00 мск 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз SGV-Flot получил повреждения, на борту вспыхнул пожар. Один из членов команды получил тяжелое ранение.

В настоящий момент пожар на борту судна потушен, оба грузовых судна продолжили движение, к месту происшествия направлены пограничные сторожевые катера для эвакуации раненного члена команды.