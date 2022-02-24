Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM В петербургском аэропорту «Пулково» в четверг, 24 февраля, под отмену попали 20 рейсов южных направлений. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.

Аэропорт «Пулково» Pulkovoairport.ru

Согласно онлайн-табло, вылет из Петербурга уже отменён по многим направлениям. В их числе Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и другие. При этом вылеты и прилёты по другим направлениям осуществляются в штатном режиме.

«В связи с решением Росавиации 24 февраля временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь. В связи с этим 24 февраля из аэропорта Пулково запланирована отмена 20 рейсов по южным направлениям», — говорится в сообщении компании.

В Минтрансе РФ планируют осуществить транспортировку граждан к месту назначения с помощью поездов и автобусов. Для этого будут задействованы все необходимые ресурсы, в том числе и волонтёры.

Авиакомпании, чьи рейсы попали под отмену, уже информируют пассажиров и осуществляют возврат денежных средств за билеты или переносят бронирования.

Напомним, вылеты из Петербурга по некоторым иностранным направления также задержаны, в их числе Берлин и Стамбул.

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