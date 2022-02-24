Тирасполь, , 15:19 — REGNUM Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обеспечивает стабильность в республике. Об этом в связи с обострением ситуации на Украине сообщает президент ПМР Вадим Красносельский на сайте главы государства.

Вадим Красносельский President.gospmr.org

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«В настоящее время не усматривается оснований для введения чрезвычайного положения или иных особых правовых режимов. Все системы жизнедеятельности государства функционируют в стандартном формате», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы в республике приняты меры по оказании помощи иностранным беженцам. Пограничникам на пропускных пунктах определили задачи.

Гражданам ПМР рекомендовано воздержаться от посещения Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Он отметил, что в случае вмешательства внешних силответ будет незамедлительным.

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