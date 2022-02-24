Минск, , 15:22 — REGNUM Белоруссия не будет участвовать в военном конфликте на Украине, её о помощи никто не просит. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 24 февраля на оперативном совещании с военными.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что белорусский народ должен быть уверен в том, что руководство страны не допустит никаких ошибок. Белоруссия, во-первых, не собирается втягиваться в войну.

«Во-вторых, нас об этом никто не просит, там без нас способны разобраться. Но ещё раз подчёркиваю: если нужно, мы окажем всяческую поддержку», — цитирует Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер ранее заявил, что Украине, против которой Россия начала спецоперацию 24 февраля, следует пойти на уступки. Пусть лучше Киеву «что-то продиктуют», чем страна проиграет войну, сказал он.

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