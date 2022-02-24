Новосибирск, 24 февраля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В прибрежной зоне левобережья Новосибирска строится комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Его планируют запустить до введения в эксплуатацию новой ледовой арены, сообщили в мэрии города.

Yarregion.ru Очистные сооружения

«У нас около 100 выпусков в реку Обь, нужно организовывать их очистку. Эти очистные сооружения будут принимать ливневые стоки не только с территории строящейся ледовой арены, парка и станции «Спортивная», а также с улиц Немировича-Данченко, Блюхера, проспекта и площади Карла Маркса, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Для приёма воды уже построен коллектор длиной почти 2 километра. Объем очистных сооружений рассчитан на 10 тыс. кубометров воды, залповый выброс — 3900 литров в секунду. Предусмотрено пять этапов очистки, в том числе угольный фильтр и облучение ультрафиолетом. Таким образом, качество воды, поступающей в Обь, будет очень высоким».

В городской администрации уточнили, что стоимость строительства очистных сооружений — 1,4 млрд рублей. Основная часть — средства федерального бюджета.