Москва, , 15:16 — REGNUM Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение (ООД) «Бессмертный полк России» поддержало решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе. Об этом 24 февраля говорится в заявлении сопредседателей Центрального штаба ООД — генерала-полковника Сергея Макарова и депутата Государственной Думы РФ Елены Цунаевой.

Бессмертный полк Kremlin.ru

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«Мы, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» поддерживаем решение руководства Российской Федерации, действия Вооруженных сил Российской Федерации и Народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что жители России не имеют права далее терпеть уничтожение памятников воинам-участникам Великой Отечественной войны, восхваление нацистских преступников, геноцид русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у российских границ.

Кроме того, отмечается, что также жители РФ не имеют права предать память предков, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении в Донбассе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ выступила Общероссийская общественная организация Военных инвалидов (ОООВИ) «ВоИн».