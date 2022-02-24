Белград, , 15:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с послами пяти западных стран — США, Германии, Франции, Великобритании и Италии и главой делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба президента Сербии.

Флаг Сербии Petar Milošević

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Более подробная информация о содержании и итогах встречи будет опубликована в течение 36 часов, говорится в сообщении.

Напомним, что Александр Вучич 23 февраля во время визита в Испанию заявил, что Сербия озвучит реакцию по поводу кризиса на Украине в течение двух суток и что «позиция будет принципиальной, основанной на уважении международного права».