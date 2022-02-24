Киев, 24 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Украинский певец Иван Дорн записал видеообращение к подписчикам из России. Он опубликовал ролик в личном Instagram-аккаунте 24 февраля.

Mary Mitso Иван Дорн

«Я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых мое слово, я надеюсь, еще что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу, — говорит Дорн. «Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу», — объяснил он.

Ранее на тему объявления Россией специальной военной операции высказался ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса — среди них певец Валерий Меладзе и комик Максим Галкин. Они призвали прекратить вооружённый конфликт и сесть за стол переговоров.