Париж, 24 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Франции осудили военную операцию на Украине, призвав к прекращению огня и сочетанию дипломатических действий и жестких санкций против России, сообщает Ouest-France.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубь Мира. Франция

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала к «немедленному прекращению военной операции на Украине».

Эрик Земмур призвал действующего президента Франции, «как это сделал президент Саркози в августе 2008 года во время грузинского кризиса, без промедления отправиться в Москву, а затем в Киев для проведения переговоров о немедленном прекращении огня».

Кандидат от республиканцев Валери Пекресс призвала к введению жестких санкций.

«Санкции Европейского союза должны быть немедленными, строгими, целенаправленными и согласованы с Соединенными Штатами и Великобританией», — написала Валери Пекресс в Twitter.

Кандидат в президенты страны Янник Жадо призвал Францию и Европейский союз организовать «поставки оружия» в Киев.

Жан-Люк Меланшон призвал к «немедленному созыву заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе» (ОБСЕ) и ООН для достижения немедленного прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции обратится к нации «в ближайшее время», чтобы рассказать о ситуации на Украине.