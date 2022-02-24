Варшава, , 15:14 — REGNUM Пресс-служба Пограничной службы Польши 24 февраля сообщила, что за последние сутки было задержано 18 человек, незаконного пересекавших границу республики с Белоруссией.

«Все 18 нелегальных иммигрантов задержаны. Удалось установить, что среди них большая часть — граждане Египта, Сирии, Турции и Сенегала», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих.

2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.