Амстердам, 24 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Нидерланды направили два истребителя F-35 для защиты воздушного пространства Североатлантического альянса над Восточной Европой. Об этом 24 февраля заявили в министерстве обороны страны.

Pacaf.af.mil F-35

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«В настоящее время два истребителя F-35 развернуты для защиты воздушного пространства НАТО над Восточной Европой. Этим Нидерланды выражают солидарность с союзниками, и вносят свой вклад в сохранение целостности зоны действия договора НАТО», — отмечено в сообщении ведомства.

По данным Luchtvaartnieuws, военные самолёты летают с авиабазы Леуварден. Такие действия связаны с операцией, которую Россия проводит в Донбассе. В минобороны добавили, что применение «этого дополнительного потенциала» ранее было согласовано с НАТО».

https://twitter.com/Defensie/status/1496772960039817216

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Вооружённые силы России приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик.